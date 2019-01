'Trump non cederà sul muro col Messico'

(ANSA) - NEW YORK, 4 GEN - Donald Trump non cederà sul muro con il Messico nell'ambito della battaglia per mettere fine allo shutdown. Lo ribadisce la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, in un'intervista a Fox. Le parole di Sanders precedono il nuovo incontro in programma alla Casa Bianca per cercare di bloccare l'impasse sullo shutdown e riaprire il governo.