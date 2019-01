Istat,inflazione frena a 1,1% a dicembre

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il tasso di inflazione a dicembre scende all'1,1%, secondo le stime provvisorie dell'Istat, in "netto rallentamento" rispetto all'1,6% di novembre. Su base mensile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1%. "Gran parte" del rallentamento dell'inflazione è dovuto ai beni energetici non regolamentati (i cui prezzi decelerano da +7,8% di novembre a +2,6%) e, in misura minore, dai beni alimentari lavorati e dei servizi di trasporto.