Usa: giura il nuovo Congresso

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - I neo deputati della Camera e i 34 nuovi membri del Senato del 116/mo Congresso hanno giurato dando avvio alla nuova legislatura, caratterizzata da un numero record di donne (127) e di esponenti delle minoranze.

Dopo le elezioni di Midterm dello scorso 6 novembre, la Camera ora e' controllata dai democratici con 235 seggi, contro i 199 dei repubblicani (un seggio in North Carolina non e' ancora stato assegnato). Al Senato il Grand Old Party ha invece aumentato la sua maggioranza di due seggi: 53 contro 47.