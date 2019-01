Schumacher "Facciamo tutto il possibile"

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Domani Michael Schumacher fa 50 anni e la famiglia del campione ha voluto ringraziare su Fb i milioni di tifosi del sette volte iridato di F1. "Siamo felici di poter festeggiare il 50mo compleanno di Michael domani con voi e vi diciamo grazie, dal profondo dei nostri cuori, per poterlo fare insieme", scrive la famiglia che domani inaugurerà "come regalo per Michael" una app "che permetterà di poter rivedere tutti insieme i successi di Michael. Potete stare certi che è nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto quanto umanamente possibile per aiutarlo".