Romney attacca Trump: non è all'altezza

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GEN - L'ex candidato presidenziale repubblicano Mitt Romney, che giurerà giovedì come senatore, ha lanciato un duro attacco al presidente americano Donald Trump proponendosi come nuova voce critica del Grand Old Party dopo la morte di McCain e l'uscita di scena di alcuni senatori 'dissidenti'.

Romney sostiene che la condotta di Trump "negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono la prova che il presidente non è stato all'altezza dell'incarico". Che la presidenza Trump "e' caduta profondamente" in dicembre con "le partenze del capo del Pentagono Jim Mattis e del capo dello staff della Casa Bianca John Kelly, la nomina di alti dirigenti di minore esperienza, l'abbandono degli alleati che hanno combattuto accanto a noi".