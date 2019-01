Brasile: Moro omaggia Falcone-Borsellino

(ANSA) - SAN PAOLO, 2 GEN - Sergio Moro, l'ex magistrato simbolo delle inchieste anticorruzione brasiliane, note come Lava Jato, ha ricordato oggi le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ha definito "giudici eroici", durante il suo insediamento come "superministro" della Giustizia del governo di Jair Bolsonaro. Nel suo discorso, Moro ha detto che una delle principali sfide che dovrà affrontare come ministro sarà la lotta contro la criminalità organizzata, "ogni giorno più potente", per la quale saranno necessari "più intelligence, leggi più efficaci e operazioni coordinate fra i diversi organismi della sicurezza".