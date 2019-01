Bolle, 4,5 mln in tv e boom sui social

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Grande successo per Roberto Bolle e Danza con me: lo show, un inno all'arte dell'etoile dei due mondi e alla bellezza, tra performance di balletto e grandi ospiti, ha incollato nella sera di Capodanno a Rai1 una media di 4 milioni 451 mila telespettatori pari al 21.3%, stravincendo la serata.

Il picco in valori assoluti, con 5 milioni 439 mila spettatori, è stato registrato alle 21.54, quando in scena con Bolle c'era Fabio De Luigi; il punto più alto in share, il 23.7%, è stato raggiunto alle 23.29, durante l'assolo di Bolle dedicato al Ritratto di Dorian Gray.

Boom per Danza con me anche sui social: lo show è stato il programma più commentato dell'intera giornata, al top dei trending topic, con quasi mezzo milione di interazioni di cui 439 mila solo su Instagram. Inoltre 45 mila spettatori medi lo hanno seguito solo su RaiPlay.