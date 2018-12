Kim: pronto a incontrare di nuovo Trump

(ANSA) - SEUL, 1 GEN - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che spera di avere altri incontri con il presidente americano Donald Trump sulla questione del nucleare, ma avverte anche Washington di non mettere alla prova la pazienza di Pyongyang con sanzioni e pressioni.

Durante il suo discorso televisivo di Capodanno, Kim ha detto di essere pronto a incontrare Trump in qualsiasi momento per produrre un risultato "accolto dalla comunità internazionale".

Tuttavia, ha detto che la Corea del Nord sarà costretta a prendere una strada diversa se gli Stati Uniti "continueranno a rompere le loro promesse e maltrattare la nostra pazienza chiedendo unilateralmente certe cose e andando avanti con sanzioni e pressioni". Kim ha anche detto che gli Usa dovrebbero continuare nello stop alle esercitazioni militari congiunte con Seul e non dispiegare risorse militari strategiche in Corea del Sud.