Molinari sfida Koepka e Johnson a Hawaii

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il 2019 del PGA Tour inizia con il botto, alle Hawaii (3-6 gennaio) va in scena il Sentry Tournament of Champions, evento destinato ai vincitori 2018 sul massimo circuito statunitense. Da Kapalua, nell'isola di Maui, riparte la rincorsa alla leadership mondiale di Francesco Molinari. Che torna subito in campo, dopo un'annata show, e si appresta a sfidare molti big mondiali. Da Brooks Koepka (numero 1 del world ranking) al campione in carica Dustin Johnson. Senza dimenticare altre star del calibro di Justin Thomas, Jon Rahm, Rory McIlroy, Jason Day, Bryson DeChambeau, Patrick Reed e Ian Poulter. Tra i sicuri protagonisti pure Paul Casey, Xander Schauffele, Bubba Watson, Webb Simpson e Marc Leishman. Nel 9/o evento 2018-2019 del PGA Tour saranno 34 i giocatori che si sfideranno sul green del Plantation Course at Kapalua.

All'appello, tra i campionissimi, mancheranno solo Justin Rose, Tiger Woods e Phil Mickelson.