Mattarella: sicurezza ok con convivenza

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza". Così Sergio Mattarella nel suo quarto messaggio di fine anno. "Sicurezza - aggiunge - è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l'un l'altro". "La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente.

E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità", ricorda il capo dello Stato. "Non sono ammissibili zone franche dove - aggiunge - la legge non è osservata e si ha talvolta l'impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi".