Djokovic chiude da n.1, Fognini è 13mo

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nel tennis mondiale: nell'ultima classifica dell'anno pubblicata stamani dall'Atp, il ligure è stabile al numero 13, eguagliando il best ranking (firmato per la prima volta nel marzo 2014). Alle sue spalle nessuna variazione anche per Marco Cecchinato, n.20, Andreas Seppi, n.37, e Matteo Berrettini, n.54.

Tutto immutato ai vertici del ranking mondiale, formalizzato dopo le Atp Finals di Londra: in vetta c'è sempre Novak Djokovic, alla nona settimana consecutiva al comando (la 232esima complessiva), davanti a Rafael Nadal, staccato di 1.565 punti e Roger Federer che precede il 'maestro' Alexander Zverev e Juan Martin Del Potro. Al sesto posto Kevin Anderson davanti a Marin Cilic, quindi nell'ordine Dominic Thiem, Kei Nishikori e John Isner a chiudere la "top ten".