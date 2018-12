Di Maio: rispetto regole o tutti a casa

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Qualcuno crede che per il solo fatto di essere senatore allora sia indispensabile per il Governo e per questo possa trasgredire le regole che ha firmato. Non è così. Noi siamo gente seria che rispetta gli impegni presi con i cittadini. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. E se ci sono altri senatori o deputati che non intendono più sostenere il contratto di Governo, per quanto mi riguarda sono fuori dal MoVimento, anche a costo di andarcene tutti a casa".

Così su Fb Luigi Di Maio. "Violazioni dell'articolo 11 dello Statuto e dell'Articolo 3 del Codice Etico": é la motivazione con cui il Collegio dei Probiviri ha espulso i senatori Saverio De Bonis e Gregorio De Falco e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Con l'aggravante per De Falco della parola "reiterate" a proposito delle violazioni. I due non hanno votato la fiducia al governo il cui premier é M5S. Archiviati i procedimenti per i senatori Virginia La Mura e Matteo Mantero, pendenti quelli per Paola Nugnes e Elena Fattori.