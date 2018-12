Capodanno:Champs Elysees 'sotto scorta'

(ANSA) - PARIGI, 31 DIC - Come vuole la tradizione, Parigi darà il benvenuto all'anno nuovo dagli Champs-Elysees, quest'anno messi in sicurezza per "alta minaccia terroristica" e timori di "proteste non annunciate", come tutta la Francia cove è stato disposto un maxi-schieramento di forze dell'ordine, oltre 147mila unità. La polizia ha istituito un perimetro di sicurezza nell'area del celebre viale, con controlli sulle borse, divieto di alcol e restrizioni al traffico. Oltre a centinaia di turisti e parigini anche i Gilet gialli, il movimento che contesta il presidente Emmanuel Macron, questa sera si è dato appuntamento sulla famosa avenue