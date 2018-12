Rapina a mano armata in villa a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 30 DIC - Un commando di cinque banditi incappucciati e armati con pistole ieri sera ha fatto irruzione nel circolo privato 'Burraco team' a Foggia e ha rapinato i dieci soci che stavano giocando a carte: i malfattori hanno intimato ai presenti di non muoversi e tenere le mani in alto, e gli hanno portato via orologi e portafogli. Prima di andarsene i banditi hanno anche rapinato una coppia di pensionati 80enni che vive al primo piano della villa in cui ha sede il circolo: quando i ladri sono entrati in casa gli anziani hanno reagito e nei momenti di concitazione la donna ha battuto la testa contro una finestra ferendosi in maniera lieve. Dopo avere immobilizzato gli anziani, i banditi hanno rubato dall'abitazione alcuni oggetti preziosi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito la dinamica della rapina. A quanto si apprende i banditi erano italiani.