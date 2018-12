Blog M5S: 'Terrorismo opposizione-media'

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Sul Blog delle Stelle stamani un post in cui si accusava di "terrorismo" le opposizioni e i mezzi di informazione sulla manovra economica. "Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana", un "vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico" da parte di "grandi lobby, poteri forti e comitati d'affari". Il post ha scatenato la reazione dei gruppi di opposizione in Aula a Montecitorio, dove é in corso la discussione prima del voto finale sulla manovra. Il presidente della Camera Roberto Fico (M5S), chiamato in causa, ha detto che "le opposizioni fanno il loro lavoro, é loro diritto opporsi alla legge di bilancio" e che "non c'é alcun attacco alla democrazia". Il post é stato in seguito rimosso dal blog del M5S.