Higuain, gol importante,credo a progetto

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - ''E' un gol importante, sono tre punti fondamentali. E' normale che la gente si aspetta qualcosa di più da me, sono venuto per questo e perché credo in questo progetto''. Gonzalo Higuain commenta, ai microfoni di Dazn, la vittoria del Milan contro la Spal. I tre punti sono arrivati grazie ad un suo gol al 64', una rete festeggiata con un lungo abbraccio con Gattuso. ''Gattuso - aggiunge Higuain - mi ha dato sempre il suo supporto. La Supercoppa è una partita importante, è il primo trofeo della stagione e speriamo di vincerla''.