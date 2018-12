Donna morta a Brunico, è stata uccisa

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - E' stata strangolata Maria Magdalena Oberhollenzer, l'altoatesina di 54 anni, trovata giovedì sera morta nel suo appartamento a San Giorgio di Brunico. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata in mattinata dal dott. Dario Raniero dell'università di Verona su ordine della procura di Bolzano. Si tratta quindi del quinto femminicidio in Alto Adige nel 2018.

Il consulente - si legge in una nota della procura - è arrivato alla conclusione che le ecchimosi presenti sull'occhio destro non sono compatibili con un trauma accidentale e sono quindi da ricondurre a una lesione eteroinferta. Anche le ecchimosi a livello della nuca sono riconducibili a dei traumi da corpo contundente (un oggetto oppure le nocche di una mano). La causa delle morte - prosegue la nota - è da attribuire d un asfissia meccanica da strangolamento, ritenuta incompatibile con un gesto autolesionista.