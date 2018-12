Appendino,chiusura Osservatorio coerente

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - La chiusura dell'Osservatorio sulla Torino-Lione è "assolutamente coerente". Lo sostiene la sindaca Chiara Appendino, ricordando che il capoluogo piemontese è uscito dall'organismo due anni fa "perché non lo ritenevamo utile". Sulla Torino-Lione quindi, il governo gialloverde "sta rispettando quanto detto", sostiene la prima cittadina, convinta che sia giusta l'intenzione del premier Conte di visitare il cantiere.

"L'importante è che l'analisi venga pubblicata e che ci sia un dibattito sul territorio. Poi ci confronteremo", aggiunge Appendino, convinta che la sua maggioranza terminerà il mandato qualunque sarà la scelta del governo sull'opera. "Sono due anni e mezzo che, ogni mese, qualcuno mi chiede se cade il sindaco o se cade la maggioranza", risponde ai giornalisti che nella conferenza stampa di fine anno le chiedono quale potrebbe essere la conseguenza sulla sua maggioranza, dichiaratamente No Tav, se i lavori non venissero fermati. "Porterò a termine il mio mandato - sostiene - ve lo assicuro".