Trump: senza muro chiuderemo confine sud

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Saremo costretti a chiudere completamente il confine meridionale se i democratici ostruzionisti non ci daranno i soldi per completare il Muro e (non ci permetteranno di) cambiare anche le ridicole leggi sull'immigrazione che oberano il nostro Paese": lo scrive oggi il presidente americano Donald Trump in un tweet.