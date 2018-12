Manovra:opposizione abbandona capigruppo

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - I rappresentanti delle opposizioni abbandonano la capigruppo di Montecitorio per protesta contro il presidente Roberto Fico che non ha fatto votare la richiesta di sospensione dell'Aula. "Il presidente della Camera deve essere soggetto di garanzia e non di parte. L'opposizione è stata umiliata. Fico non ha fatto votare la sospensione perchè mancava la maggioranza", dice il capogruppo del Pd Graziano Delrio. "Noi abbiamo rispetto per Fico, ma lui deve avere rispetto per l'opposizione. Venga in Aula a spiegare il suo comportamento", aggiunge Maria Stella Gelmini di Fi.