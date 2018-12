Iraq: proteste in Parlamento per Trump

(ANSA) - BAGHDAD, 28 DIC - Il Parlamento iracheno dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni per un dibattito sulla visita a sorpresa compiuta in una base statunitense dal presidente americano Donald Trump, accusato da diversi gruppi politici di avere violato la sovranità dell'Iraq per non avere nemmeno avvisato le massime autorità di Baghdad del suo arrivo. Lo ha detto Hassan al Kaabi, primo vice presidente dell'assemblea.

"Vogliamo indire una sessione d'emergenza per discutere della violazione della nostra sovranità da parte di Trump", ha affermato Kaabi. Analoghe proteste si sono levate da diversi altri gruppi dello schieramento sciita.

Secondo la stampa irachena, che cita una fonte di alto livello, Trump, che ha incontrato i militari americani nella base di Ayn al Asaad, non ha nemmeno avvisato del suo arrivo il presidente iracheno Barham Salih. Mentre al primo ministro Adel Abdul Mahdi ha detto di recarsi nella base per riceverlo. Ma il capo del governo di Baghdad si è rifiutato di farlo.