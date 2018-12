Trump per stop prodotti Huawei in Usa

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il presidente americano Donald Trump sta valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo nel nuovo anno che vieterebbe alle società Usa di usare apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte dalle compagnie cinesi Huawei e ZTE: lo scrive sul proprio sito la Reuters, che cita tre fonti bene informate.

Secondo Washington queste due società sono agli ordini dal governo cinese e le loro apparecchiature potrebbero essere utilizzate per attività di spionaggio negli Stati Uniti.

L'ordine esecutivo, che l'amministrazione sta valutando da oltre otto mesi, potrebbe essere emesso anche a gennaio e probabilmente non chiamerà in causa direttamente la Huawei e ZTE, ma secondo le fonti verrebbe interpretato dai funzionari del Dipartimento del Commercio americano come il via libera per limitare la diffusione nel Paese di apparecchiature prodotte da queste due società.