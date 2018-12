Mosca: 'Israele minaccia voli in Siria'

(ANSA) - TEL AVIV, 26 DIC - Il ministero della difesa russo sostiene che l'attacco condotto ieri da Israele in Siria ha messo in pericolo due voli civili, a Damasco e a Beirut. Ha aggiunto che la difesa aerea siriana ha intercettato 14 dei 16 missili israeliani. Lo ha riferito la radio statale israeliana. Israele non ha finora confermato di aver attaccato in Siria, mentre il portavoce militare ha precisato che le difese aeree di Israele sono state attivate per intercettare un missile siriano.