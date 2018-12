Minacce e insulti a famiglia Nainggolan

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Radja Nainggolan resta al centro delle polemiche. Dopo le vicende degli ultimi giorni, che hanno portato il centrocampista dell'Inter a chiudere i propri profili social, nel mirino dei tifosi è così finita la moglie Claudia, a cui sono arrivate minacce e insulti su Instagram. ''Considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo - ha scritto in un messaggio sul proprio profilo -. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale'', ha concluso la moglie di Nainggolan.