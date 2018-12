Dal 28 dicembre Umbria Jazz Winter#26

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 26 DIC - Dopo i concerti di Natale del New Direction Tennessee State Gospel Choir del 23 e 24 dicembre al via il 28, fino al primo gennaio, Umbria Jazz Winter#26 a Orvieto.

Nel cartellone scorrono i più bei nomi del jazz italiano (anche i quattro più importanti trombettisti: Rava, Fresu, Bosso, Boltro) e personaggi di culto del jazz americano, come Ethan Iverson e Barry Harris. Il programma conferma l'identità di una manifestazione "colta" (ma non elitaria) che privilegia un rapporto profondo e motivato con la musica. Ci sono comunque, in linea con la filosofia di Umbria Jazz, anche proposte più "popolari". Come sempre, ci saranno i Funk Off a sfilare per le vie del centro della Città della Rupe. Restano centrali i due momenti che da sempre caratterizzano il festival. Il primo è il concerto gospel che segue la Messa di Capodanno nel Duomo (quest'anno il New Direction Gospel Choir del Tennessee). Il secondo è la notte che saluta l'arrivo del nuovo anno con tre grandi veglioni.