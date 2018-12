Congo: voto rinviato in aree virus Ebola

(ANSA) - KINSHASA, 26 DIC - Le tanto attese elezioni presidenziali nel Congo, che sono state posticipate a domenica prossima, 30 dicembre, non potranno essere tenute ancora per mesi in alcune comunità del Paese, afflitte dall'epidemia mortale del virus Ebola, che ha fatto centinaia di vittime.

La Commissione elettorale ha annunciato che nelle travagliate province di North Kivu, Yumbi e Mai-Ndombe, oltre che a Beni e Butembo e dintorni, si terranno nel mese di marzo.

Le elezioni per designare il successore di Joseph Kabila sono state posticipate da almeno due anni, innescando tensioni e violenze con morti. Si dovevano tenere domenica scorsa, 23 dicembre, ma un incendio in un magazzino ha distrutto molto materiale elettorale.

I risultati definivi, senza le zone affette da Ebola, saranno annunciati il 15 gennaio, ha ricordato la Commissione.