Manovra: G.Grillo, non sana abusivi

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Il ministro della Salute Giulia Grillo dice "stop alla disinformazione sull'emendamento che salva il posto di lavoro a 20.000 operatori già presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private" e in un post su Facebook ripete: "Il Parlamento non ha approvato nessuna sanatoria per abusivi". Anzi, "abbiamo evitato che 20.000 famiglie di lavoratori finissero in mezzo a una strada". Con le misure in manovra, "si dà la possibilità di continuare a esercitare a lavoratori con titoli validi fino all'approvazione della legge 3/2018 inserendoli in elenchi speciali. Non sarà un via libera per tutti, ma solo per chi dimostrerà di avere i titoli e di aver lavorato per almeno 36 mesi in 10 anni" ripete il ministro che aggiunge: "abbiamo ascoltato decine di sigle sindacali e datoriali, Regioni e strutture sanitarie per arrivare - assicura - a un testo condiviso".