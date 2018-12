Usa: Trump, 'serve il muro al confine'

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - ''L'unico modo per mettere fine al traffico di droga e di esseri umani che arrivano nel nostro paese e' con un muro o una barriera. I droni sono belli e divertenti, ma e' solo un bel tradizionale muro che funziona''.

Lo twitta il presidente Donald Trump mentre e' in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico.