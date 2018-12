Allegri "Non abbiamo vinto ancora nulla"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Massimiliano Allegri incassa i tre punti e si gode il titolo virtuale della Juventus campione d'inverno ma, ammette a Dazn dopo il match dello Stadium, "non abbiamo vinto ancora niente. Stiamo facendo buone cose, abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions e siamo campioni d'inverno.

L'importante è essere il 29 avanti al Napoli di un po' di punti.

Stasera quando c'era da difendere e da soffrire i ragazzi l'hanno fatto in maniera ordinata. Olsen ha fatto buone parate, la Roma ha fatto una buona partita", riconosce il tecnico che parla di "vittoria meritata". Poi l'encomio a Mario Madzukic, sempre in gol contro le grandi: "E' un giocatore generoso e a livello tecnico fa cose importanti. Anche Dybala ha fatto una buona partita ma Mandzukic è un giocatore straordinario".