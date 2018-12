Migranti: l'Onu approva Global Compact

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione (Global Compact for Migration) con 152 voti a favore, 5 contro, 12 astenuti.

L'Italia si e' astenuta. Il Global Compact era stato adottato il 12 dicembre dalla Conferenza Intergovernativa di Marrakech in Marocco con i "si" di 164 paesi.