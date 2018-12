'May stupida donna', bufera su Corbyn

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Bufera nella bufera della Brexit alla Camera dei Comuni britannica: stavolta sotto tiro è finito il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, inciampato in un'apparente gaffe sessista nel Question Time di oggi secondo chi lo accusa, a dispetto delle insistenti smentite, d'aver mormorato "stupida donna" all'indirizzo di Theresa May.

La vicenda ha finito per dominare la giornata parlamentare e si è trattato del secondo episodio del genere nel giro di una settimana per l'inquilina di Downing Street, risentitasi giorni fa con Jean-Claude Juncker dopo essersi sentita definire "fumosa" all'ultimo vertice europeo. Diversi deputati e deputate del Partito Conservatore sono insorti rinfacciando a Corbyn d'aver usato l'espressione incriminata. Mentre i media si sono scatenati, facendo sfumare per ore tutto il resto del dibattito e citando almeno qualche esperto pronto a inchiodare il 'compagno Jeremy'. "Non ho usato le parole 'donna stupida' contro la premier né contro nessun altro", si è difeso Corbyn