Chiamparino, governo scippa fondi 2006

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - "Da fonti parlamentari sembrerebbe che, con un emendamento alla manovra di bilancio, vengano sottratti alla Agenzia 2006 29 milioni che, in aggiunta a quelli già previsti per la Fondazione XX marzo grazie alla legge 65 della scorsa legislatura, erano destinati alla Regione Piemonte per interventi di ripristino e salvaguardia delle montagne olimpiche". Così, in una nota, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

"Dopo lo scippo delle Olimpiadi, anche lo scippo dei nostri soldi che finiscono nel calderone del bilancio statale - sottolinea -. Sono risorse risparmiate grazie alla gestione oculata della Agenzia 2006 durante le Olimpiadi, e che dovevano essere utilizzate dalla Regione Piemonte per ripristinare l'ambiente nelle aree interessate dai lavori per le infrastrutture olimpiche".