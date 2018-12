Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,08%)

(ANSA) - TOKYO, 18 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia al ribasso degli indici azionari Usa e con gli investitori che anticipano il prossimo aumento dei tassi di interesse della Fed: una direzione che non sembra trovare d'accordo il presidente americano Donald Trump, per il quale "il costo del denaro è già troppo elevato".

Il Nikkei cede l'1,08%, a quota 21.274,59, con una perdita di 232 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 112,80 e sull'euro poco sopra un valore di 128.