Incendio in appartamento, morta donna

(ANSA) - VENEZIA, 16 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane a Concordia Sagittaria per l'incendio di un'abitazione: nel rogo è morta una donna. Sono invece state tratte in salvo le figlie, che sono riuscite a venire fuori in tempo dalla casa. L'incendio è divampato nel locale cucina; il fumo prodotto dalla combustione ha invaso tutta l'abitazione.