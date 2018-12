Efa, Marcello Fonte miglior attore

(ANSA) - SIVIGLIA, 15 DIC - Marcello Fonte ha ricevuto il premio come miglior attore alla 31/ma edizione degli Efa che si è tenuta stasera a Siviglia. Per la sua interpretazione in Dogman di Matteo Garrone aveva già vinto a maggio la Palma d'oro come migliore attore al festival di Cannes 2018.