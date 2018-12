Trump vede Christie,candidato capo staff

(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - Donald Trump ha incontrato nelle ultime ore Chris Christie per un suo possibile ruolo nell'amministrazione come capo dello staff della Casa Bianca. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene l'ex governatore del New Jersey un candidato forte per il ruolo. Christie dopo essersi presentato alle presidenziali del 2016 ha collaborato con la campagna di Trump.