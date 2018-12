Allegri, derby sia solo una partita

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Il Derby della Mole è "molto sentito da entrambe le tifoserie e dalle società, ma dovrà essere una partita di calcio, non degenerare in altro".

Massimiliano Allegri invita al fair play i tifosi di Juve e Toro in vista della stracittadina di domani sera.

"Ci sono molti tifosi del Toro a Torino, ma questa settimana ho vissuto poco la città - osserva Allegri -. La partita è molto sentita ma è una partita di calcio. Domani la squadra che vince avrà meritato di farlo se una delle due vincerà, ma dovrà essere ristretta alla serata sportiva, senza altre cose. Altrimenti sarebbe di nuovo un brutto spot per il calcio".