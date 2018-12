Polizia, il killer è stato ucciso

(ANSA) - PARIGI, 13 DIC - Cherif Chekatt è stato ucciso in un blitz delle forze speciali. Lo riferiscono fonti della polizia a Strasburgo. Cherif Chekatt, il killer di Strasburgo, è stato ucciso in pieno quartiere di Neudorf, dove aveva fatto perdere le tracce 48 ore fa dopo l'attentato commesso nel mercato di Natale.

Chekatt è stato ucciso dalla polizia in un blitz nella rue du Lazaret. Aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo alcune testimonianze avrebbe minacciato i poliziotti.