May, a prossime elezioni nuovo capo Tory

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - I Tories britannici andranno alle prossime elezioni - previste al momento nel 2022 - "con un altro leader". Lo ha ribadito oggi Theresa May alla Bbc a margine dei suoi incontri a Bruxelles sulla Brexit. L'impegno a farsi da parte era stato già manifestato ieri dalla premier ai deputati del suo partito per strappare una fiducia 'a termine'. "Ho detto loro che in fondo al cuore vorrei guidare il Partito Conservatore alle prossime elezioni politiche, ma penso sia giusto andare al voto con un nuovo leader", ha raccontato May.