Strasburgo: UE, attentatore forse ferito

(ANSA) - STRASBURGO, 12 DIC - "La polizia francese è ancora alla ricerca del terrorista" della sparatoria a Strasburgo, "probabilmente è ferito ma non è ancora stato ubicato, la caccia all'uomo continua". Lo ha detto in Plenaria il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "Il centro storico non è ancora sicuro", ha aggiunto.