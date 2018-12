Strasburgo: 'Antonio non è operabile'

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Da quello che si è capito Antonio è in coma e non si può operare per la posizione gravissima del proiettile che è arrivato alla colonna alla base del cranio, vicino alla spina dorsale". Lo ha detto Danilo Moresco, il padre della fidanzata di Antonio Megalizzi, ferito nell'attentato a Strasburgo. Moresco ha aggiunto di aver avuto queste informazioni dalla famiglia, già arrivata in ospedale: "Non ho altre informazioni, spero di arrivare al più presto per vedere di persona".