Orgoglio Icardi, "Amala e forza Inter"

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - C'è voglia di ripartire in casa Inter dopo l'eliminazione in Champions League. Le lacrime in tribuna a San Siro di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, hanno lasciato spazio all'orgoglio del capitano nerazzurro. ''Amala, Forza Inter'', ha scritto Icardi in un post su Instagram, per mettersi alle spalle la cocente delusione. Non sono bastati i quattro gol in sei gare all'attaccante argentino per trascinare i compagni agli ottavi. ''Meritavamo di passare, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti'', ha dichiarato dopo il pareggio con il PSV. Ora la testa va alla sfida con l'Udinese di sabato, per ritrovare la vittoria che manca da quasi 20 giorni (ultimo successo con il Frosinone il 24 novembre).