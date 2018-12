G.Grillo, nessuna privatizzazione salute

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Vi posso assicurare che non cederemo alla privatizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini: universalismo, gratuità ed equità continueranno ad essere la base del nostro sistema di cure". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, alla cerimonia per i 40 anni del Servizio sanitario nazionale, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Grillo ha anche invitato i governatori ad essere "alleati del ministero contro la corruzione". "Dobbiamo lavorare insieme per sanare le intollerabili disparità tra diverse aree del Paese nell'accesso a trattamenti fondamentali", ha aggiunto. Il "divario di accesso, soprattutto tra Regioni ma anche all'interno di ogni singola Regione - ha sottolineato - ci costringe a riconoscere come rimangano aree interne, e cittadini che vi abitano, ancora non equamente tutelati. E questo non è tollerabile". Tutto ciò si è tradotto, ha avvertito, "non soltanto in una emigrazione sanitaria che in certi territori ha assunto caratteri allarmanti".