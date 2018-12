Tav:Chiamparino,no imbrogli o referendum

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "Invece di imbrogliarci discutendo di referendum ed allungando i tempi per scavallare le elezioni europee, il governo faccia il governo e ci dica in fretta e con chiarezza se intende o no costruire la Tav". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

"Se la risposta sarà sì, bene, applaudirò Toninelli - aggiunge -. Se sarà no, sarò io a chiedere al Consiglio regionale di indire un referendum consultivo tra i piemontesi da tenere in primavera per dimostrare come la pensano".

"Mi permetto di offrire all'attenzione degli interessati un piccolo promemoria sulla Tav - ricorda il governatore Chiamparino -: l'opera è finanziata e in corso di realizzazione, sono già stati scavati 30 chilometri di galleria, di cui 5 del tunnel di base; il governo ha sospeso appalti già in essere e già finanziati, e ha ordinato l'ottava analisi costi/benefici, come se le altre 7 non avessero valore, che doveva essere conclusa a novembre e che continua a non arrivare".