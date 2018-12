Libano: Difesa preoccupata tweet Salvini

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito del tweet del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito Hezbollah come dei "terroristi islamici". "Non vogliamo alzare nessuna polemica - si afferma - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a Sud nella missione Unifil, lungo la blue line. Questo perché il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell'area".