Hit parade, Mengoni subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Atlantico, il nuovo album di Marco Mengoni, debutta direttamente al primo posto della classifica Fimi/Gfk. Alle sue spalle un'altra new entry, con il formidabile binomio Mina-Lucio Battisti: è Paradiso, in cui la signora della canzone italiana rende omaggio al cantautore a 20 anni dalla scomparsa. Scivola in terza posizione Salmo con Playlist, che precede Eros Ramazzotti, quarto con Vita ce n'è, e i Maneskin con Il ballo della vita. In sesta posizione un altro debutto: Alt in tour di Renato Zero, il cofanetto che ripropone il live del 7 gennaio 2017 al Forum di Assago. Risale al settimo posto (era 32/o) Capo Plaza con 20, mentre perde tre posizioni ed è ottava Giorgia con Pop Heart. Chiudono la top ten ancora due new entry: Punk di Gazzelle e Notti brave (After) di Carl Brave. In testa ai singoli Happy Birthday di Sfera Ebbasta, lanciato in classifica prima della tragedia di Corinaldo. Completamente stravolta la classifica dei vinili: al top Mengoni, Mina, Raffaella Carrà, Salmo e Gazzelle.