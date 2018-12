Subacqueo muore nel lago di Garda

(ANSA) - VERONA, 9 DIC - Un subacqueo è morto nel lago di Garda, per cause al vaglio degli investigatori, nel territorio del comune di Torri del Benaco. A renderlo noto la polizia municipale di Verona che ha segnalato come sul posto siano intervenuti tempestivamente un elicottero ed un'ambulanza dei sanitari del Suem 118. Il morto è un 55enne per il quale a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei medici.