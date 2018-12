Discoteca,stabili feriti ospedale Ancona

(ANSA) - ANCONA, 9 DIC - Sono stabili le condizioni dei 7 pazienti in prognosi riservata ricoverati all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le lesioni (traumi da schiacciamento) riportate nella calca mortale della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Sono ancora in condizioni critiche: si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno, le cui conseguenze saranno valutate successivamente. Stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice giallo, ma tenuti sotto stretta osservazione. Prosegue anche l'assistenza psicologica garantita da un team in collaborazione con la Protezione civile.