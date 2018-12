Scala, 5 minuti applausi per Capo Stato

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Il pubblico della Prima della Scala ha accolto con un applauso caloroso e lungo oltre cinque minuti l'ingresso nel palco d'onore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con la sala buia gli spettatori, in piedi, avevano atteso per alcuni minuti l'ingresso del Capo dello Stato. Alla fine il pubblico, sempre in piedi, si è girato verso il palcoscenico, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, per ascoltare l'inno di Mameli diretto dal maestro Riccardo Chailly.

Gli applausi sono iniziati appena Mattarella si è affacciato dal palco reale. Un lungo applauso al presidente c'è stato anche nella rotonda del carcere di San Vittore, gremita di personalità e detenuti, nei pochi istanti prima dell'inizio della proiezione della Prima.