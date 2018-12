Grammy, Kendrick Lamar guida nomination

(ANSA) - LOS ANGELES, 7 DIC - C'è anche un po' di Italia in nomination alla 61/a edizione dei Grammy Awards: Chiamami col tuo nome, diretto da Luca Guadagnino, è in lizza per il premio best compilation soundtrack for visual media insieme a Deadpool 2, The Greatest Showman, Lady Bird e Stranger Things. Michael Giacchino, invece, nato negli Stati Uniti da famiglia di origini italiane, è in gara per best score soundtrack for visual media con Coco. In cima alla lista dei candidati c'è Kendrick Lamar con otto nomination, seguito da Drake con sette, Lady Gaga e Cardi B con cinque.

Le nomination sono state annunciate in ritardo di una settimana, posticipate per rispettare il lutto della morte del presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush avvenuta il 30 novembre. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 febbraio 2019 allo Staples Center di Los Angeles.